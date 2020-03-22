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Аквафор АкваЭффект
Аквафор АкваЭффект
Набор комплектующих для сборки фильтра от железа, жёсткости и марганца.
Производительность рабочая, м3/час2.4
Жёсткость, град12
Железо (Fe+2), мг/л20
Марганец, мг/л3
Окисляемость (ПМО)3
32 000 ... 50 000 В корзину
Умягчитель воды RUNXIN автоматический
Умягчитель воды RUNXIN автоматический
Умягчитель воды в частный дом на основе ионообменной смолы. Клапан автоматической промывки и регенерации Runxin.
Жёсткость, град12, 20, 30
Железо (Fe+2), мг/л0.03
Марганец, мг/л0.01
Окисляемость (ПМО)3
Минерализация2000
22 725 ... 52 910 В корзину
Умягчитель воды RUNXIN ручной
Умягчитель воды RUNXIN ручной
Фильтр умягчения воды на основе ионообменной смолы. Клапан ручной промывки и регенерации Runxin. Монтаж системы от 5000 рублей.
Жёсткость, град12, 20, 30
Железо (Fe+2), мг/л0.03
Марганец, мг/л0.01
Окисляемость (ПМО)3
Минерализация2000
17 425 ... 44 850 В корзину
Birm (Бирм) фильтрующий материал
Birm (Бирм) фильтрующий материал
Окисление железа и обезжелезивание, деманганация, механическая очистка. В мешке 28.3л, 17кг. Производство Clack (США).
Тип упаковкиМешок
Применениеобезжелезивание, деманганация, механическая очистка, окисление железа
Объём, л28,3
Ширина43 см
Длина63 см
4 600
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6 000
-23%
WaterPro 1000 organic
WaterPro 1000 organic
Удаляет органические соединения (ПМО), умягчает воду, убирает железо и марганец. Рабочая производительность 3 м3/час.
Производительность рабочая, м3/час3
Производительность рабочая, л/мин50
Жёсткость, град12
Железо (Fe+2), мг/л10
Марганец, мг/л4
89 000
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Корпус фильтра Canature 1054
Корпус фильтра Canature 1054
2,5" верхнее подключение
Объём, л62,4
Размер10х54
Материал корпусаКомпозитный материал / стеклопластик
Диаметр горловины2,5"
Ширина25.8 см
4 400
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WaterPro 1000 organic plus
WaterPro 1000 organic plus
Удаляет органические соединения (ПМО), аммоний и сероводород. Умягчает воду, убирает железо и марганец. Рабочая производительность 3 м3/час.
Производительность рабочая, м3/час3
Производительность рабочая, л/мин50
Жёсткость, град15
Железо (Fe+2), мг/л15
Марганец, мг/л4
96 000
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Фильтр механической очистки дисковый 1" (130мкм)
Фильтр механической очистки дисковый 1" (130мкм)
Самопромывной фильтр номиналом 130 микрон.
Тип подключенияРезьба
Вид магистрального фильтраДисковый
Страна происхожденияКНР
Ступени очистки1
Порт подключения1"
1 500
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Пиролюзит (двуокись марганца)
Пиролюзит (двуокись марганца)
Пиролюзит гранулированный, 80-85%. Двуокись марганца является сильным окислителем.
Тип упаковкиМешок
Применениедеманганация, окисление железа
Объём, л17
Страна происхожденияГрузия
Вес25 кг
240 ... 5 750 В корзину
Доставка по Москве
Доставим Ваш заказ в любую точку Москвы и Московской области курьером до двери.
Различные способы оплаты
При получении и онлайн: наличными, банковской картой, счёт для юр.лиц...
Пункты самовывоза в Москве
Главный пункт самовывоза по адресу 125009, г. Москва, ул. Тверская, 9, стр.7, оф. 7. А так-же другие пункты.
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Лучшие предложения
WaterPro 1000 organic plus
WaterPro 1000 organic plus
96 000
В наличии
Артикул - 25037-29578
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Умягчитель воды RUNXIN ручной
Умягчитель воды RUNXIN ручной
17 425 ... 44 850
В наличии
Артикул - 709-0844
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Фильтр механической очистки дисковый 1" (130мкм)
Фильтр механической очистки дисковый 1" (130мкм)
1 500
В наличии
Артикул - АП9-25583
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WaterPro 1000 organic
WaterPro 1000 organic
89 000
В наличии
Артикул - 25037
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-23%
Birm (Бирм) фильтрующий материал
Birm (Бирм) фильтрующий материал
4 600 6 000
В наличии
Артикул - 126
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Аквафор АкваЭффект
Аквафор АкваЭффект
32 000 ... 50 000
В наличии
Артикул - АП9-29646
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Пиролюзит (двуокись марганца)
Пиролюзит (двуокись марганца)
240 ... 5 750
В наличии
Артикул - 816
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Корпус фильтра Canature 1054
Корпус фильтра Canature 1054
4 400
В наличии
Артикул - 72
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Умягчитель воды RUNXIN автоматический
Умягчитель воды RUNXIN автоматический
22 725 ... 52 910
В наличии
Артикул - 710-0844
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Скидки!
-53%
ОС (очиститель смолы, 1 литр)
ОС (очиститель смолы, 1 литр)
700 1 500
В наличии
Артикул - 732
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-59%
ECOSOFT MO 10000 LPD
ECOSOFT MO 10000 LPD
157 000 380 000
Под заказ
Артикул - 446
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-26%
Корпус магистрального фильтра BB 10"
Корпус магистрального фильтра BB 10"
1 950 2 650
В наличии
Артикул - 145
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-11%
СОРБЕНТ АС (фракция 0,7-1,4 мм)
СОРБЕНТ АС (фракция 0,7-1,4 мм)
1 600 ... 1 700
В наличии
Артикул - 128-1
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-28%
Воздухоотделительный клапан APACHE
Воздухоотделительный клапан APACHE
2 100 ... 2 900
В наличии
Артикул - 743
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-14%
Ecosoft SCALEX 200 (FOSE200ECO) для бойлеров и котлов
Ecosoft SCALEX 200 (FOSE200ECO) для бойлеров и котлов
1 190 1 380
В наличии
Артикул - 29594
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AквaДуся Start ЖКИ на 50 растений
AквaДуся Start ЖКИ на 50 растений
5 699 5 950
Под заказ
Артикул - 46
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-12%
Фильтр под мойкой AQUAPRO AP-600 пятиступенчатый
Фильтр под мойкой AQUAPRO AP-600 пятиступенчатый
9 400 10 700
В наличии
Артикул - 25353
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Механический полипропиленовый фильтр 10BB PP
Механический полипропиленовый фильтр 10BB PP
2 100 2 200
В наличии
Артикул - 248
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Умягчитель воды Аквабрайт АБФ-СТАНДАРТ
Умягчитель воды Аквабрайт АБФ-СТАНДАРТ
33 500 33 956
В наличии
Артикул - 29551
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АкваДуся WATER ТАР на 60 растений
АкваДуся WATER ТАР на 60 растений
3 100 3 300
Под заказ
Артикул - 45
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-11%
Корпус АкваКит BB20 ХВС 2P NP 1"
Корпус АкваКит BB20 ХВС 2P NP 1"
2 400 2 700
В наличии
Артикул - 25034
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-68%
Дозирующий насос мембранный Etatron DLX VFT/MB
Дозирующий насос мембранный Etatron DLX VFT/MB
8 500 26 842
Под заказ
Артикул - 1033
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-11%
Сорбент МС (20л, 25кг)
Сорбент МС (20л, 25кг)
2 100 2 350
В наличии
Артикул - 127
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-23%
Корпус магистрального фильтра стандарта 20BB
Корпус магистрального фильтра стандарта 20BB
2 700 3 500
В наличии
Артикул - 68
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Блок электронной автоматики Brio 2000-M
Блок электронной автоматики Brio 2000-M
3 500 3 700
В наличии
Артикул - 1004
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Капельный полив Аква Планет 60 без автоматики
Капельный полив Аква Планет 60 без автоматики
1 950 2 100
Под заказ
Артикул - 577
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Сорбент EcoFerox (экоферокс)
Сорбент EcoFerox (экоферокс)
100 ... 1 190
В наличии
Артикул - 130
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-17%
Соль таблетированная для водоочистки
Соль таблетированная для водоочистки
750 900
В наличии
Артикул - 179
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-33%
Дозатор Tekna EVO APG
Дозатор Tekna EVO APG
12 500 18 626
В наличии
Артикул - 1036
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Умягчитель воды RUNXIN автоматический
Умягчитель воды RUNXIN автоматический
22 725 ... 52 910
В наличии
Артикул - 710-0844
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Катионит Canature Na FG
Катионит Canature Na FG
4 900 5 200
В наличии
Артикул - 29557
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-43%
Корпус фильтра Big Blue 20" (уценка)
Корпус фильтра Big Blue 20" (уценка)
1 550 2 700
В наличии
Артикул - 1005
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-23%
Birm (Бирм) фильтрующий материал
Birm (Бирм) фильтрующий материал
4 600 6 000
В наличии
Артикул - 126
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-23%
Воздухоотделительный клапан UNIRAIN
Воздухоотделительный клапан UNIRAIN
3 000 3 900
Под заказ
Артикул - 743
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-15%
Аквафор DWM-101S Морион
Аквафор DWM-101S Морион
9 800 11 490
В наличии
Артикул - 25010
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-23%
Угольный сорбционный фильтр 20BB CP
Угольный сорбционный фильтр 20BB CP
3 600 4 700
В наличии
Артикул - 249
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Новинки!
Блок управления RUNXIN TM.F67С3
Блок управления RUNXIN TM.F67С3
11 200
В наличии
Артикул - АП9-29651
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Clack WS1CI (V1CI-BTZ) фильтрация, 5 кнопок
Clack WS1CI (V1CI-BTZ) фильтрация, 5 кнопок
22 500
В наличии
Артикул - АП9-29652
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Заглушка камеры для счетчика V1, V3003-01
Заглушка камеры для счетчика V1, V3003-01
800
В наличии
Артикул - АП9-29650
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WaterPro 1000 organic plus
WaterPro 1000 organic plus
96 000
В наличии
Артикул - 25037-29578
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Clack WS1CI (V1CI-DME) умягчение со счётчиком, 5 кнопок
Clack WS1CI (V1CI-DME) умягчение со счётчиком, 5 кнопок
24 900
В наличии
Артикул - АП9-29653
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Блок поршня клапана переключения потоков WaterBoss
Блок поршня клапана переключения потоков WaterBoss
3 400
В наличии
Артикул - АП9-29656
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Узел магнитного диска, кулачковый диск WaterBoss
Узел магнитного диска, кулачковый диск WaterBoss
3 900
В наличии
Артикул - АП9-29657
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Сборка распределительная под поршень V125/V15, V3430-01
Сборка распределительная под поршень V125/V15, V3430-01
4 800
В наличии
Артикул - АП9-29649
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СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Здоровье человека зависит от того, какая установлена система очистки воды в частном доме.

Да, мы можем смело так заявлять. Ведь мы состоим из воды, и качество воды должно быть хорошим! А вода из скважины или колодца не всегда чистая. И для её очистки требуется комплекс фильтров и систем, в зависимости от анализа воды и требуемой производительности. Чаще всего люди в загородных домах сталкиваются с высоким содержанием железа, жёсткостью и неприятным запахом.

Для того, чтобы правильно подобрать водоочистное оборудование, нужно сделать анализ воды, ведь Москва и область славится тем, что в разных районах вода разная. Только видя цифры, можно правильно и без переплат подобрать вариант системы водоочистки для загородного дома под Вашу воду. Результаты анализа воды укажут на превышения того или иного показателя и исходя из этого индивидуально подбирается система очистки.

Системы очистки воды для загородного дома. Компания «АП9» с 2013 года разрабатывает системы очистки воды для загородных домов и дач. Главной миссией компании является создание недорогих, но качественных безреагентных систем очистки воды. Мы с гордостью можем предложить недорогие системы очистки воды из скважины в загородном доме до питьевой. Осуществляем монтаж оборудования в Москве и Московской области.

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Как мы работаем

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Все статьи
Фильтр обратного осмоса какой лучше выбрать?
22 марта 2020
Фильтр обратного осмоса какой лучше выбрать?
Для людей, решивших купить фильтр обратного осмоса, «Какой лучше выбрать?» — это главный вопрос. В этом деле без опыта не обойтис...
Зачем нужна установка байпасного клапана
16 марта 2020
Зачем нужна установка байпасного клапана
При организации водоочистки и отопления в доме рекомендуется использовать байпас, представляющий собой параллельный с циркулярным...
Как происходит процесс умягчения воды
10 марта 2020
Как происходит процесс умягчения воды
Пожалуй, самый сложный процесс водоподготовки в бытовой сфере это умягчение воды. Ведь жёсткость не отфильтровать и не адсорбиров...
Новости
Все новости
Монтаж фильтра WaterBoss 700 в подполье
5 февраля 2020
Монтаж фильтра WaterBoss 700 в подполье
Специалисты компании «АП9» выполнили неординарный монтаж под полом жилого дома.
Модернизация системы очистки воды в узком пространстве
31 января 2020
Модернизация системы очистки воды в узком простр...
Узкое пространство ниши, много труб, ещё больше фильтров 10SL и один Титанофф. И это всё не справлялось с водой. К...
Непростой монтаж вдоль круглой стены
31 января 2020
Непростой монтаж вдоль круглой стены
Тесное пространство под лестницей, округлая стена — нет проблем! Мастера компании АП9 решают и такие задачи. Как говорится ...
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Последние отзывы
Пиролюзит (двуокись марганца)
Пиролюзит (двуокись марганца)
Иван
Заказывал в этом магазине уже несколько раз. Качество отличное. Цена лучшая.
Умягчитель воды RUNXIN автоматический
Умягчитель воды RUNXIN автоматический
Юрий Владимирович
Недорогой и хороший фильтр. Привезли быстро собранным. Я подключил и настроил сам по инструкции. Работает. Замечаний нет. Спасибо.
Фильтр обратного осмоса Ecosoft Standard 6-50M с минерализатором (MO650MECOST)
Фильтр обратного осмоса Ecosoft Standard 6-50M с минерализатором (MO650MECOST)
Марина
купила родителям в свой дом в 2018году все работает!очень довольна!
Чехол термоизоляционный на корпус 20BB
Чехол термоизоляционный на корпус 20BB
Павкл
Здравствуйте. Хотелось бы узнать какие-то тепловые характеристики чехла. термосопротивление или толщину и теплопроводность материала. так же интересует максимальная...
Корпус АкваКит BB20 ХВС 2P NP 1"
Корпус АкваКит BB20 ХВС 2P NP 1"
Алексей
Корпус качественный. В комплекте ключ, кронштейн, болты, переходник на дюйм "мама", прокладки и инструкция. Коробка из прочного картона. Не пожалел о покупке. Рекомендую.
Умягчитель воды RUNXIN автоматический
Умягчитель воды RUNXIN автоматический
Иван
Есть минусы - расход соли и воды больше чем на ватербос. Смолы должно хватить на 3 года, посмотрим. Но для тех, кому кошелёк важнее, отличный вариант.
Waterboss A800
Waterboss A800
Андрей
Работает на даче со 02 мая 21 года. Был подключен к общему дачному водопроводу, где жесткая вода и много растворенного железа. Фильтр показал отличные результаты, вода не...
ОС (очиститель смолы, 1 литр)
ОС (очиститель смолы, 1 литр)
Максим
Покупал это средство как аналог средства БОС, который продаётся в Леруа Мерлен. В целом покупкой доволен. Плюсы: 1. Цена выгоднее чем на БОС. Судя по составу и по...
Ecosoft Standard 5-50 пятиступенчатый (MO550ECOSTD)
Ecosoft Standard 5-50 пятиступенчатый (MO550ECOSTD)
Александр
Покупая фильтр, не мог определиться какой взять. Посоветовали взять этот, т.к. "качественный и стандартные недорогие картриджи". Покупкой очень доволен. Ожидал более...
Система обратного осмоса Prio Новая Вода Econic Osmos Stream O300
Система обратного осмоса Prio Новая Вода Econic Osmos Stream O300
Сергей Петрович
Слишком дорогой для такого простого фильтра. Картриджи дорогие. Сам фильтр разваливается и текёт.
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